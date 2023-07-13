«Челси» по-прежнему рассматривает возможность подписания нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

В прошлом месяце лондонцы назывались одними из главных претендентов на звёздного бразильца, который, как считалось, будет готов сменить клуб в летнее трансферное окно. До переговоров дело так и не дошло, однако, по сведениям Le Parisien, «Челси» всё ещё следить за ситуацией с Неймаром. Руководство «пенсионеров» начнёт работу над трансфером, если сам футболист заявит о намерении уйти. Позиция «ПСЖ» в данном вопросе пока остаётся неясной.

Действующий контракт Неймара с грандом Лиги 1 рассчитан до 2025 года.