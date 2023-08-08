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Юсте – о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Все стороны хотят, чтобы это поскорее произошло»

08 Августа 2023 • 20:48 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о ситуации с переходом Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен».

Напомним, что гранд Лиги 1 активировал пункт отступных в размере 50 млн евро, а сам вингер согласовал с парижанами контракт и прошёл медосмотр, однако трансфер затянулся из-за намерения «Барселоны» извлечь больше выгоды из сделки.

«Мы находимся на грани урегулирования всех деталей перехода Дембеле в «ПСЖ». Все стороны хотят, чтобы это произошло как можно скорее. Мы активно работаем над этим, и данный вопрос, надеюсь, будет закрыт в ближайшее время», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Юсте.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023 Рафа Юсте
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