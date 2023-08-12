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Чемпионат Италии. Серия А

Паредес согласовал контракт с «Ромой»

12 Августа 2023 • 14:03 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1 1.35 X 5.50 2 8.00
Через 6 ч. 5 мин.

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес согласовал контракт с «Ромой», за которую выступал с 2014 по 2017 год, пока не перебрался в петербургский «Зенит». По информации от инсайдера Сесара Луиса Мерло, «джаллоросси» договорились с аргентинцем о личных условиях.

Отмечается, что теперь «Рома» будет искать варианты согласования трансфера с «ПСЖ». Ранее французы были согласны продать хавбека в «Галатасарай» за 6 миллионов евро, но Паредес не захотел переходить в турецкую команду.

В прошлом сезоне Паредес выступал в аренде за туринской «Ювентус», но не смог убедить руководство выкупить его на постоянной основе в конце сезона.

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Рома ПСЖ Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
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