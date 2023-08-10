Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике стал ближе к переходу в «Эвертон».

Именно «ириски» назывались главными претендентами на 21-летнего француза, и теперь, как докладывает Sports Zone, ливерпульский клуб достиг договорённости с «ПСЖ». Стоимость сделки оценивается в 35 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Речь идёт либо об аренде с возможностью выкупа, либо о прямой покупке.

Сам Экитике пока не дал согласия на переход в «Эвертон». Интерес к форварду также проявляют «Вест Хэм», франкфуртский «Айнтрахт» и «Ланс».

Трансферная стоимость Уго Экитике, по оценке Transfermarkt, составляет 20 млн евро.