Неймар сейчас ближе к переходу в «Барселону», чем Бернарду Силва

Нападающий «ПСЖ» Неймар этим летом может вернуться в «Барселону», которую покинул летом 2017 года ради переезда в Париж. По информации от инсайдера Жорди Бланко Дача, который представляет издание ESPN, бразилец сейчас ближе к переходу в «Барселону», чем полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Напомним, «сине-гранатовые» сейчас находятся в активном поиске замены Усману Дембеле, который в шаге от перехода в «ПСЖ». Приоритетным вариантом для главного тренера Хави Эрнандеса является Бернарду Силва, но в то же время более реальным кандидатом считается Неймар, от которого «ПСЖ» был бы не прочь избавиться в это трансферное окно.