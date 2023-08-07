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Неймар сейчас ближе к переходу в «Барселону», чем Бернарду Силва

07 Августа 2023 • 11:36 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Манчестер Сити
11.08 22:00

Нападающий «ПСЖ» Неймар этим летом может вернуться в «Барселону», которую покинул летом 2017 года ради переезда в Париж. По информации от инсайдера Жорди Бланко Дача, который представляет издание ESPN, бразилец сейчас ближе к переходу в «Барселону», чем полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Напомним, «сине-гранатовые» сейчас находятся в активном поиске замены Усману Дембеле, который в шаге от перехода в «ПСЖ». Приоритетным вариантом для главного тренера Хави Эрнандеса является Бернарду Силва, но в то же время более реальным кандидатом считается Неймар, от которого «ПСЖ» был бы не прочь избавиться в это трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити ПСЖ Неймар Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Bartimeus
07 Августа 2023 в 12:25
И даром не нужен, лучше Дембеле, но такой же хрусталь - за 6 сезонов в ПСЖ он больше лечился, чем играл. У него 112/228 матчей. Цена, высокая личка, возраст, травматичность, токсичность (стопудов будет загонять, мол я звезда, а вы никто). Ну и потом, тут решать проблемы с регистрацией новичков надо, а не тратить еще куда-то. Правого защитника брать необходимо.
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