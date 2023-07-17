«ПСЖ» не планирует делать предложение «Ювентусу» по Влаховичу

«Пари Сен-Жермен» не торопится начинать переговоры с «Ювентусом» по нападающему Душану Влаховичу.
Согласно многочисленным слухам, сербский игрок является одной из главных целей парижан в текущее трансферное окно. Кроме того, сообщалось и о личной договорённости Влаховича с грандом Лиги 1. По данным Sky Sport, на сегодняшний день «ПСЖ» не планирует делать официальное предложение по 23-летнему форварду. Лидер атаки «старой синьоры» не является приоритетной опцией на рынке для чемпионов Франции.
Несколькими днями ранее отмечалось, что «ПСЖ» намерен навязать борьбу «Баварии» за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
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