«ПСЖ» не планирует делать предложение «Ювентусу» по Влаховичу

«Пари Сен-Жермен» не торопится начинать переговоры с «Ювентусом» по нападающему Душану Влаховичу.

Согласно многочисленным слухам, сербский игрок является одной из главных целей парижан в текущее трансферное окно. Кроме того, сообщалось и о личной договорённости Влаховича с грандом Лиги 1. По данным Sky Sport, на сегодняшний день «ПСЖ» не планирует делать официальное предложение по 23-летнему форварду. Лидер атаки «старой синьоры» не является приоритетной опцией на рынке для чемпионов Франции.

Несколькими днями ранее отмечалось, что «ПСЖ» намерен навязать борьбу «Баварии» за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.