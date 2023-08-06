Мадридский «Реал» запланировал переговоры по трансферу нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Конфликт 24-летнего форварда с парижским клубом продолжает набирать обороты, однако ясности относительно будущего игрока по-прежнему нет. По информации L'Equipe, «Реал» готов сделать первое официальное предложение по Мбаппе в августе, но для этого французу придётся публично заявить о намерении покинуть «ПСЖ».

«Королевский клуб», как ожидается, предложит 180-200 млн евро, если Килиан запросит трансфер. В «ПСЖ» пока не верят в готовность мадридского гранда удовлетворить запросы по Мбаппе.