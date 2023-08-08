Коло-Муани хочет перейти в «ПСЖ»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани определился, где хотел бы продолжить карьеру в это трансферное окно. По информации от инсайдера Флориана Плеттенберга, француз хотел бы перебраться в «ПСЖ».

Парижская команда всерьёз нацелена на трансфер Рандаля, даже несмотря на недавнюю сделку по Гонсалу Рамошу, переход которого с учётом бонусов может в будущем обойтись «ПСЖ» в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за Коло-Муани «Айнтрахт» будет просить 100 миллионов евро. Рандаль провёл в Бундеслиге всего один сезон, где отметился 15 голами и 11 результативными пасами.