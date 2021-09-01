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Премьер-лига

Агент Чистякова: «Дмитрия решили поберечь перед матчами в Лиге чемпионов»

01 Сентября 2021 • 17:21 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
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Через 3 ч. 34 мин.

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал возвращение защитника в расположение клуба. Напомним, что футболиста вызвали в сборную России, однако сегодня у него зафиксировали травму голеностопа, из-за которой он не сможет помочь национальной команде в ближайших матчах.

Агент заявил, что повреждение игрока несерьёзное, однако в клубе решили перестраховаться. Также руководство «Зенита» решило поберечь защитника перед матчами в Лиге чемпионов, пишет Sport24.

Напомним, что Чистяков стал игроком питерского клуба этим летом, перейдя из «Ростова» за 3,25 млн евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Дмитрий Чистяков
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