Агент Чистякова: «Дмитрия решили поберечь перед матчами в Лиге чемпионов»

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал возвращение защитника в расположение клуба. Напомним, что футболиста вызвали в сборную России, однако сегодня у него зафиксировали травму голеностопа, из-за которой он не сможет помочь национальной команде в ближайших матчах.

Агент заявил, что повреждение игрока несерьёзное, однако в клубе решили перестраховаться. Также руководство «Зенита» решило поберечь защитника перед матчами в Лиге чемпионов, пишет Sport24.

Напомним, что Чистяков стал игроком питерского клуба этим летом, перейдя из «Ростова» за 3,25 млн евро.