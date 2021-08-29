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Россия - Хорватия: увеличена пропускная способность «Лужников»

29 Августа 2021 • 13:49 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
3.00 3.30 2.50
01.09 21:45

На официальном сайте РФС была опубликована информация об увеличении пропускной способности «Лужников» на матче Россия – Хорватия. К ранее выпущенным трём тысячам билетов в продажу поступят билеты на верхние ярусы трибун А, В и С. С Роспотребнадзором была согласована заполняемость этих секторов наполовину, то есть на стадионе смогут присутствовать более 20 тысяч болельщиков.

Важно отметить, что купить билеты смогут только те люди, которые либо переболели коронавирусом в последние полгода, либо прошли курс вакцинации.

Матч между сборными России и Хорватии в рамках четвёртого тура отбора на чемпионат мира пройдёт 1 сентября.

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Сборная России Сборная Хорватии
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