Кирьяков: «Мотивация, думаю, поможет нашей сборной как минимум не проиграть»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением касательно первого матча национальной команды под руководством Валерия Карпина. Отметим, что встреча с Хорватией состоится сегодня, начало – в 21:45 по московскому времени.

В интервью Rusfootball.info Кирьяков заявил, что при наличии зрителей на трибунах российские футболисты должны завестись и побежать вперед. Специалист подметил, что пока непонятно, какую стратегию на игру выберет новый тренерский штаб.

Также он спрогнозировал, что поединок не станет для сборной провальным. «Основной момент – мотивация нашей команды, которая, думаю, должна помочь ей как минимум не проиграть», - сказал Кирьяков.