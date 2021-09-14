Зобнин – об изменениях в сборной при Карпине: «Всё стало более организованным и систематизированным»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин в общении с клубной пресс-службой поделился мыслями о своих впечатлениях от первого сбора с новым тренером национальной команды.

У хава «красно-белых» остались приятные впечатления от работы с Валерием Карпиным, хотя времени для отработки тактических и физических моментов было мало: «Поменялось многое: фактически мы играем 4-3-3 с тремя опорниками. Теперь стараемся встречать соперника выше».

Также Роман Зобнин подтвердил полный отказ Карпина от сахара при составлении меню для футболистов. Помимо этого, тренер обязал своих подопечных более внимательно заниматься восстановлением. «Сейчас всё стало более организованным и систематизированным», - констатирует «спартаковец».