Внешне новая, но старая внутри: Честный разбор игры сборной России против Хорватии

В среду Валерий Карпин дебютировал на посту сборной России. Национальная команда под его руководством разошлась миром с хорватами 0:0. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги встречи.

Валерий Карпин стартовым составом сразу постарался заявить, что его сборная России будет отличаться от команды Станислава Черчесова. С первых минут мы вышли по схеме 4-3-3 – раньше такую атакующую формацию представить было сложно. При этом у команды не было ярко выраженного нападающего – Миранчук был ложной девяткой. Отсутствие столба впереди, к которому мы привыкли в последние годы, вынуждал сборную России играть низом, а не уповать на длинные передачи.

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В дебюте матча бросилось в глаза, что сборная России очень активно прессинговала. Тройка нападения пыталась не давать защитникам и вратарю хорватов спокойно даже голову поднять, а трио в середине поля старалось перекрывать все направления для передач. К сожалению, этот прессинг действовал недолго. Постепенно хорваты нашли способ выбираться из-под него и спокойно катать мяч.

Вообще стартовый отрезок поединка добавил оптимизма, но стоило Захаряну опасно пробить и не забить, как всё куда-то пропало. По сути, после этого сборная России, если не считать ещё короткого отрезка во второй половине, стала напоминать команду образца Черчесова. Если не по игре, то по ментальности. На первый план вышло желание не пропустить, не допустить ошибку. Россияне спокойно с этой задачей справились, у хорватов толком не было шансов отличиться. Правда, тут вопрос заключается в том, заслуга ли это нашей обороны, или балканцы просто не включали обороты.

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Ещё в первом тайме было видно, что обе команды согласны на ничью. Если мотивация хорватов была понятна (всё же игра с формально главным конкурентом в гостях), то для наших это выглядело немного странновато. С другой стороны, Карпин понимал, что поражение поставит нашу сборную в крайне сложную ситуацию в текущем отборе, и предпочёл засушить игру.

На самом деле игра сборной России не дала особо много пищи для размышлений. Пока можно сказать, что Карпин хочет построить команду, которая внешне будет отличаться от того, что было при Черчесове. Два центральных защитника, Захарян в старте, отсутствие большого нападающего – это всё кричит, что у нас другой тренер. Однако за этим фасадом мы снова увидели довольно скучную команду, которая думала о надежности сзади, прежде всего. Кстати, выход Заболотного и попытки перейти на длинные передачи привели к неприятным флешбекам в памяти.

Пока непонятно, как Карпин планирует решать вопрос о совместимости на поле Головина и Миранчука. В среду они вышли вдвоём, но ни один из них не был заметен. Полузащитник «Аталанты» и вовсе растворился, если говорить об атакующих действиях. Да и Головин ничем не запомнился. А ведь это две главные звезды российской сборной сейчас, если судить по имени. Именно от них мы ждём результата, но его нет.

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Пару слов следует сказать о Захаряне, хотя тут как раз всё очевидно и понятно. Молодой парень вышел на новенького, его хорваты знали хуже всего. Всё это позволило динамовцу порой оставаться незамеченным. Захарян понравился, но теперь надо смотреть, что будет дальше в матчах, где соперники к нему будут готовиться. Перехваливать Захаряна не хочется, но отметить его стоит.

В целом же матч с хорватами – это из разряда того, что хочется забыть. Скучно, нудно, и хорошо, что не проиграли. Уже неплохо. Хорошо, что сборная России обновилась. Эффект новизны добавляет веры, надежды. Однако уже в ближайших матчах мы ждём большего. Ничья с хорватами понятна, но с киприотами и мальтийцами терять баллы нельзя. В противном случае даже крупицы позитива будут потеряны.

Андрей Центров