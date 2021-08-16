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Чемпионат мира 2022

СМИ раскритиковали Карпина и РФС

16 Августа 2021 • 14:25 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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До конца сегодняшнего дня, 16 августа, будет объявлен состав сборной России на сентябрьский сбор. Традиционная пресс-конференция главного тренера команды была отменена. Вместо привычного формата тренер – Валерий Карпин – вечером выступит в эфире телеканала «Матч ТВ».

В СМИ можно заметить волну критики в адрес РФС и лично Валерия Карпина. Многие журналисты выступили с мнением о том, что Карпин принял решение «общаться с удобными людьми и отвечать на удобные вопросы».

Добавим, что ближайший матч отбора на чемпионат мира сборная России проведёт 1 сентября. Соперником команды Валерия Карпина будет сборная Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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