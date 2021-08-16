СМИ раскритиковали Карпина и РФС

До конца сегодняшнего дня, 16 августа, будет объявлен состав сборной России на сентябрьский сбор. Традиционная пресс-конференция главного тренера команды была отменена. Вместо привычного формата тренер – Валерий Карпин – вечером выступит в эфире телеканала «Матч ТВ».

В СМИ можно заметить волну критики в адрес РФС и лично Валерия Карпина. Многие журналисты выступили с мнением о том, что Карпин принял решение «общаться с удобными людьми и отвечать на удобные вопросы».

Добавим, что ближайший матч отбора на чемпионат мира сборная России проведёт 1 сентября. Соперником команды Валерия Карпина будет сборная Хорватии.