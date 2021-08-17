Скучно не будет: Чем состав Карпина отличается от выбора Черчесова

Валерий Карпин выбрал довольно радикальный состав на сентябрьские матчи сборной России. Тренер существенно изменил набор футболистов по сравнению с тем, на кого делал ставку Станислав Черчесов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о различиях.

Как и ожидалось, Валерий Карпин довольно мощно обновил состав по сравнению с тем, что было при Станиславе Черчесове. Прежде всего, новый тренер явно не хочет затачивать команду под одну конкретную схему. Черчесов долго экспериментировал, но в конечном счёте пришёл к одному плану на игру, который заключался в ставке на Дзюбу. Выбрав этот вариант в качестве основного, предыдущий наставник начал перестраховываться и искать на всякий случай такого же форварда, если с Дзюбой что-то случится. В итоге в сборной появился Заболотный ещё из «Тосно», потом Комличенко и Соболев. Смолов и Чалов не получали своего шанса, и на Евро-2021 Россия поехала с тремя однотипными форвардами.

Карпин сразу показал, что не хочет иметь один вариант. Есть всё тот же Заболотный, но он не выглядит главным претендентом на место в основе. Скорее там пока вырисовывается Фёдор Смолов, а это означает, что команда будет настроена на быстрые атаки низом. Сложно сказать, насколько это будет успешно, но уж точно это вызывает интерес. Очень уж надоели эти вечные забросы вперёд.

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Вообще набор игроков навевает мысли, что сборная России постарается играть в более наступательный футбол. Если взглянуть на среднюю линию, то в ней нельзя насчитать более четырёх разрушителей. Все остальные – это так или иначе футболисты группы атаки, так что мы вправе ожидать по крайней мере попыток играть вперёд.

Главный вопрос – это, конечно, оборона. От ответа на него зависит и схема. Будет ли Карпин играть в три или в два центральных защитника? Понятно, что с мальтийцами и киприотами Джикия с Дивеевым должны справляться, но для хорватов их может оказаться мало. Появление опытного Кудряшова как раз и намекает, что мы можем увидеть расстановку, так хорошо знакомую нам со времен Черчесова.

Отдельно радует, что Карпин не смотрит в паспорт футболистам и не собирается работать на молодёжку. Захарян и Тюкавин могут помочь команде U21, но у главного тренера первой сборной есть своя задача. Возможно, динамовцы не будут основными игроками у Карпина, но он точно не собирается руководствоваться лукавой логикой, что им лучше играть в молодёжке. Нет, опыт тренировок с первой командой, возможность прочувствовать атмосферу – это намного более важный опыт.

Хорошо, что Карпин не стал вызывать футболистов за заслуги, а оценивает их текущую форму. Если отсутствие Артёма Дзюбы можно объяснить не только формой, но и личными отношениями, то вот невызов Александра Соболева можно объяснить только игровыми проблемами. Нет и Магомеда Оздоева, который присел на лавку в «Зените». Даже Матвея Сафонова нет, которого считают самым талантливым вратарём страны, потому что он не играет.

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А вот что разочаровало, так это желание Карпина делать ставку на хорошо знакомых ему игроков. В целом это понятная инициатива, но есть одна проблема. Карпину они знакомы по «Ростову», а донская команда успехов-то не добивалась. Вызов Сергея Песьякова – это словно благодарность тренера вратарю за долгие годы сотрудничества. Он и вызван вроде бы четвёртым вратарём, который не очень-то нужен команде, просто для выражения «респекта». Очень хочется верить, что в составе сборной Песьякова мы не увидим. Дмитрий Чистяков может и дорос из «Ростова» до «Зенита», но в текущем сезоне в 4 турах Премьер-лиги провёл 75 минут. Чем Максим Осипенко уже именно из «Ростова» заслужил вызов, непонятно. Ну и странно, что из всего «Краснодара» Карпин вызвал только Ионова, который ему также хорошо знаком по работе на берегах Дона.

В целом Карпин, как мог, обновил состав, чтобы сделать команду более привлекательной. Состав довольно симпатичный и интересный, учитывая те реалии, в которых находится наш футбол. Карпин выбрал тех футболистов, с которыми едва ли получится играть в тягомотный футбол. Возможно, результата не будет, зато может быть весело.

Андрей Центров