Пономарёв: «Это правильно, что Карпин не вызвал Дзюбу и Соболева»

Владимир Пономарёв, в прошлом защищавший цвета сборной СССР, высказался по поводу отсутствия в списке футболистов на сентябрьские матчи национальной команды России нападающих «Спартака» и «Зенита», Александра Соболева и Артёма Дзюбы соответственно.

Пономарёв считает, что наставник сборной Валерий Карпин таким образом показывает, что он собирается отказаться от устаревшего стиля игры, сфокусировавшись за современных трендах. Бывший защитник сборной СССР отмечает, что игра «на столба» - прошлое, а в мире на данный момент никто уже так не строит свои тактические схемы. «То, что Карпин не вызвал Дзюбу и Соболева, это правильно», - приводит слова Пономарёва Rusfootball.info.

Подытожив, он заявил, что вектор развития, выбранный Карпиным, ему пока нравится. Особенно своё внимание Владимир Алексеевич заостряет на количестве вызванных в сборную молодых исполнителей.