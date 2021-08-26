Романцев считает, что Карпин вернёт Дзюбу и Соболева в сборную России

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев пообщался с читателями «Спорт-экспресса». В ходе беседы специалист высказался о перспективах нападающих Александра Соболева и Артёма Дзюбы в сборной России. Оба форварда не попали в заявку национальной команды на ближайшие матчи отборочного раунда чемпионата мира-2022.

«После Евро у Дзюбы наступил спад. Примерно то же происходит и с Соболевым. Но я уверен, что они еще убедят Карпина вернуть их в сборную», - сказал Романцев.

Напомним, что в первой декаде сентября сборная России сыграет сразу три поединка квалификации. Подопечным Валерия Карпина будут противостоять команды Хорватии, Кипра и Мальты.

После трех туров сборная России набрала шесть баллов и занимает второе место в группе Н.