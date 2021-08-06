​Фернандес не отказывался играть за сборную России – журналист

Журналист Фабио Алейшо, который прекрасно знаком с защитником ЦСКА Марио Фернандесом, опроверг информацию о том, что футболист сообщил Валерию Карпину о своём нежелании продолжать выступления за сборную России.

Алейшо написал на своей страничке в «Твиттере», что Фернандес ещё даже не разговаривал с Карпиным по поводу своей ситуации.

Напомним, что Валерий Карпин стал главным тренером сборной России несколько недель назад. Дебютировать во главе главной команды страны Карпин будет в первый день осени, когда Россия сыграет дома против Хорватии в отборе на чемпионат мира.