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​Фернандес не отказывался играть за сборную России – журналист

06 Августа 2021 • 16:42 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Журналист Фабио Алейшо, который прекрасно знаком с защитником ЦСКА Марио Фернандесом, опроверг информацию о том, что футболист сообщил Валерию Карпину о своём нежелании продолжать выступления за сборную России.

Алейшо написал на своей страничке в «Твиттере», что Фернандес ещё даже не разговаривал с Карпиным по поводу своей ситуации.

Напомним, что Валерий Карпин стал главным тренером сборной России несколько недель назад. Дебютировать во главе главной команды страны Карпин будет в первый день осени, когда Россия сыграет дома против Хорватии в отборе на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Марио Фернандес
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