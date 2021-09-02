Гилерме - о ничьей с Хорватией: «Мы на правильном пути»

Страж ворот сборной России Маринато Гилерме посредством своего аккаунта в «Инстаграме» высказался о вчерашней встрече с Хорватией в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Матч завершился со счетом 0:0.

В своей публикации голкипер отметил самоотдачу игроков в прошедшем матче. При этом Гилерме отметил, что команде еще есть над чем работать.

«Мы на правильном пути. Спасибо всем за поддержку», - гласит сообщение вратаря в социальной сети.

После четырех туров в активе сборной России семь набранных пунктов. Следующий матч команда Карпина проведет против Кипра в гостях. Игра состоится 4 сентября.