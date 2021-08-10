Карпин прокомментировал встречу с Дзюбой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы по поводу встречи со своими подопечными, которые на клубном уровне представляют «Зенит».

Специалист отметил, что провел примерно по часу с каждым из кандидатов в команду. Речь идет о Далере Кузяеве, Андрее Мостовом, Вячеславе Караваеве и Артём Дзюбе. При этом в интервью «РБ Спорту» Валерий Карпин опроверг информацию о том, что разговор с капитаном команды при Станиславе Черчесове затянулся на два часа: «Если отдельно по Артёму - час десять».

Также тренер дал понять, что недопонимания с Дзюбой остались в прошлом: «Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперёд. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет».

Уже 1 сентября для россиян возобновится отборочный турнир ЧМ-2022.