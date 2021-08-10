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Чемпионат мира 2022

Карпин прокомментировал встречу с Дзюбой

10 Августа 2021 • 21:16 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы по поводу встречи со своими подопечными, которые на клубном уровне представляют «Зенит».

Специалист отметил, что провел примерно по часу с каждым из кандидатов в команду. Речь идет о Далере Кузяеве, Андрее Мостовом, Вячеславе Караваеве и Артём Дзюбе. При этом в интервью «РБ Спорту» Валерий Карпин опроверг информацию о том, что разговор с капитаном команды при Станиславе Черчесове затянулся на два часа: «Если отдельно по Артёму - час десять».

Также тренер дал понять, что недопонимания с Дзюбой остались в прошлом: «Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперёд. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет».

Уже 1 сентября для россиян возобновится отборочный турнир ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
10 Августа 2021 в 21:50
ай малаца...гиворгич...))) харашо начинаить сваю деитильнасть тренира сборнай...граматна...))) умнай рукавадитиль должон лична пабиседавать с кажным...))) так скать заглинуть кажнму в ум...шо они сибе думають...)))
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