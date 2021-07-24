Кирьяков: «Мы видим, возможно, первые плоды совмещения Карпина»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Изначально назывались три фамилии, и было понятно, что выбор будет сделан из этих кандидатов. Выбор сделан в пользу нашего специалиста, молодого специалиста, амбициозного. Я здесь ничего против не имею, только хочется пожелать ему включиться в работу, потому что совмещение будет очень-очень тяжёлым. Мы видим, возможно, первые плоды этого - поражение «Ростова» в первом туре. Насколько будут страдать клубные дела, покажет время, посмотрим. Как показывает практика, для клуба в этом больше негатива, чем позитива, но надеемся, что Карпин эту тенденцию постарается исправить.

Карпин - наш специалист, который знает наши реалии, наших игроков, их сильные и слабые стороны. Я думаю, что сейчас главное определиться, с кем он пойдет дальше: собрать расширенный состав, рассмотрев каждую кандидатуру. Уже скоро будут очень важные и ответственные матчи, будем ждать положительных результатов и болеть», - сказал Кирьяков.