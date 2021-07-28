Онопко: «Россия богата футбольными талантами»

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал, кто из молодых футболистов в скором времени может получить вызов в национальную команду.

«Уже сейчас видно, что неплохие шансы у молодых «армейцев» Константина Марадишвили, Наира Тикнизяна, Константина Кучаева, динамовцев Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, самарского полузащитника Антона Зиньковского. Россия богата футбольными талантами», - отметил Онопко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Помощник Валерия Карпина понимает, что его работа будет заключаться в том, чтобы вовремя заметить перспективную молодёжь и помочь ей реализовать свой потенциал.

Ранее Виктор Онопко рассказал, как он получил приглашение войти в тренерский штаб нового коуча российской сборной.