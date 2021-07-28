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Чемпионат мира 2022

Онопко: «Россия богата футбольными талантами»

28 Июля 2021 • 19:15 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал, кто из молодых футболистов в скором времени может получить вызов в национальную команду.

«Уже сейчас видно, что неплохие шансы у молодых «армейцев» Константина Марадишвили, Наира Тикнизяна, Константина Кучаева, динамовцев Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, самарского полузащитника Антона Зиньковского. Россия богата футбольными талантами», - отметил Онопко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Помощник Валерия Карпина понимает, что его работа будет заключаться в том, чтобы вовремя заметить перспективную молодёжь и помочь ей реализовать свой потенциал.

Ранее Виктор Онопко рассказал, как он получил приглашение войти в тренерский штаб нового коуча российской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виктор Онопко
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Комментарии (1)
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Don sangre
28 Июля в 21:48
Хорошо если так. Ребята молодые, ещё не объелись славы а омоложение команды все равно надо проводить!
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