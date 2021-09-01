Газзаев: «Хотелось бы увидеть успешный дебют Карпина»

Заслуженный тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями касательно предстоящего противостояния между национальными командами России и Хорватии.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Газзаев пожелал российским футболистам удачи, а также отдельно поддержал новоиспеченного наставника Валерия Карпина. Тем не менее, специалист возлагает огромные надежды на новый тренерский штаб: «Хотелось бы увидеть успешный дебют. В сегодняшнем матче против сборной Хорватии ждем только положительного результата».

Стоит напомнить, что хорваты на данный момент занимают первую строчку в группе, опережая Россию по дополнительным показателям. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени, а за текстовой трансляцией можно проследить на сайте Liveresult.ru