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Газзаев: «Хотелось бы увидеть успешный дебют Карпина»

01 Сентября 2021 • 13:08 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
2.80 3.25 2.80
Через 7 ч. 52 мин.

Заслуженный тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями касательно предстоящего противостояния между национальными командами России и Хорватии.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Газзаев пожелал российским футболистам удачи, а также отдельно поддержал новоиспеченного наставника Валерия Карпина. Тем не менее, специалист возлагает огромные надежды на новый тренерский штаб: «Хотелось бы увидеть успешный дебют. В сегодняшнем матче против сборной Хорватии ждем только положительного результата».

Стоит напомнить, что хорваты на данный момент занимают первую строчку в группе, опережая Россию по дополнительным показателям. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени, а за текстовой трансляцией можно проследить на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Валерий Газзаев
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