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Тарханов – об ассистентах Карпина: «Всё покажет результат»

27 Июля 2021 • 10:04 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Бывший наставник сборной России Александр Тарханов дал оценку сформированному Валерием Карпиным тренерскому штабу.

«Карпин взял тех, кого знает. Судить, как они сработаются, рано – всё покажет результат. У него не будет времени смотреть все матчи РПЛ, поэтому этим будут заниматься помощники», - сказал Тарханов в интервью «РБ Спорт».

По мнению экс-рулевого национальной команды России, в первую очередь успешность сборной зависит от работы главного тренера: «Будет плохо работать Карпин, никакие ассистенты не помогут».

Напомним, что новый наставник российской сборной пригласил в свой штаб Николая Писарева, Виктора Онопко, Виталия Кафанова, Луиса Мартинеса и Джонатана Альбу.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Тарханов
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