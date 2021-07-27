Тарханов – об ассистентах Карпина: «Всё покажет результат»

Бывший наставник сборной России Александр Тарханов дал оценку сформированному Валерием Карпиным тренерскому штабу.

«Карпин взял тех, кого знает. Судить, как они сработаются, рано – всё покажет результат. У него не будет времени смотреть все матчи РПЛ, поэтому этим будут заниматься помощники», - сказал Тарханов в интервью «РБ Спорт».

По мнению экс-рулевого национальной команды России, в первую очередь успешность сборной зависит от работы главного тренера: «Будет плохо работать Карпин, никакие ассистенты не помогут».

Напомним, что новый наставник российской сборной пригласил в свой штаб Николая Писарева, Виктора Онопко, Виталия Кафанова, Луиса Мартинеса и Джонатана Альбу.