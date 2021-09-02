Губерниев: «Игра сборной России лучше слов, Карпин всё верно просчитал»

В среду, 1 сентября, сборная России провела поединок против команды Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Своими впечатлениями от игры поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Сама игра тут лучше слов. Новый тренер все просчитал верно. Нужно брать 6 очков дальше. С теми, кто слабее», - написал комментатор в своем «Телеграме».

Благодаря ничейному результату российская команда сохранила за собой вторую позицию в турнирной таблице. В следующем туре подопечным Валерия Карпина предстоит выезд на Кипр. Встреча состоится в субботу, 4 сентября.