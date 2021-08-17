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Чемпионат мира 2022

Тренер вратарей сборной России прокомментировал выбор исполнителей

17 Августа 2021 • 00:40 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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В течение всего сегодняшнего дня активно обсуждается оглашенный список футболистов, вызванних в сборную России для участия в предстоящих поединках квалификации на Мундиаль.

Тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов прокомментировал выбор исполнителей именно на голкиперскую позицию. В интервью «Спорт-Экспрессу» он признался, что хотел бы видеть на предстоящих сборах больше, чем четыре вратаря. Также тренер выделил два фактора, по которым оценивалось выступления и потенциал того или иного кандидата. «Первый критерий – игровая практика. Второй – количество ошибок в этом сезоне, в особенности тех, которые повлияли на ход матча», - сообщил Кафанов.

Описывая первый пункт, тренер отметил, что это и стало главной причиной отсутствия в списке Андрея Лунёва, который текущим летом перебрался в немецкий «Байер» и пока не может выиграть конкуренцию у Лукаса Градецки.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Сборная России Виталий Кафанов Андрей Лунёв
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