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Чемпионат мира 2022

Макаров: Я еду в сборную не отбывать номер

16 Августа 2021 • 23:06 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Среди списка из 31 футболиста, которых Валерий Карпин вызвал на предстоящие матчи сборной России, нашлось место и дебютантам. Одним из таковых оказался полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, перебравшийся из «Рубина» текущим летом.

В интервью пресс-службе клуба футболист поделился мыслями насчет вызова в лагерь национальной команды. «Главное – приносить пользу на поле. Надеялся и верил, что этот шанс у меня будет. Я еду не отбывать номер», - заявил Макаров.

Также 23-летний игрок сказал, что при переходе в «Динамо» вызов в сборную являлся одной из его главных персональных целей. Однако, он не собирается останавливаться на достигнутом.

Напомним, что в активе Макарова 6 поединков за молодежную дружину U-21.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Денис Макаров
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