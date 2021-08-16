Макаров: Я еду в сборную не отбывать номер

Среди списка из 31 футболиста, которых Валерий Карпин вызвал на предстоящие матчи сборной России, нашлось место и дебютантам. Одним из таковых оказался полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, перебравшийся из «Рубина» текущим летом.

В интервью пресс-службе клуба футболист поделился мыслями насчет вызова в лагерь национальной команды. «Главное – приносить пользу на поле. Надеялся и верил, что этот шанс у меня будет. Я еду не отбывать номер», - заявил Макаров.

Также 23-летний игрок сказал, что при переходе в «Динамо» вызов в сборную являлся одной из его главных персональных целей. Однако, он не собирается останавливаться на достигнутом.

Напомним, что в активе Макарова 6 поединков за молодежную дружину U-21.