​Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу и Соболева в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин даёт пресс-конференцию после публикации списка игроков, вызванных на сентябрьский сбор. Специалист успел ответить на вопрос по поводу невызова в команду двух форвардов – Артёма Дзюбы и Александра Соболева.

Карпин рассказал журналистам, что невызов в сборную Дзюбы и Соболева связан с их текущей игровой формой. По словам тренера, для вызова в национальную команду футболисты должны играть за свои клубы.

Отметим, что в последнем туре Премьер-лиги России Артём Дзюба и Александр Соболев не попадали в стартовые составы «Зенита» и «Спартака» соответственно.