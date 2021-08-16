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​Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу и Соболева в сборную

16 Августа 2021 • 17:01 Комментировать (1)
РОССИЯ
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Хорватия
01.09 21:45
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин даёт пресс-конференцию после публикации списка игроков, вызванных на сентябрьский сбор. Специалист успел ответить на вопрос по поводу невызова в команду двух форвардов – Артёма Дзюбы и Александра Соболева.

Карпин рассказал журналистам, что невызов в сборную Дзюбы и Соболева связан с их текущей игровой формой. По словам тренера, для вызова в национальную команду футболисты должны играть за свои клубы.

Отметим, что в последнем туре Премьер-лиги России Артём Дзюба и Александр Соболев не попадали в стартовые составы «Зенита» и «Спартака» соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба Александр Соболев
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Комментарии (1)
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ARTUR
16 Августа 2021 в 17:28
черышев можно подумать офигенно основной игрок ... отмазка такая левая ..
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