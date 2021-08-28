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Чемпионат мира 2022

Магкеев покинул лагерь сборной из-за травмы – вместо него вызван Чистяков

28 Августа 2021 • 15:11 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
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01.09 21:45

Сегодня первый общий сбор запланирован у национальной команды России. Игроки в течение дня будут присоединяться к партнерам по сборной.

Правда, уже успели появиться неприятные новости – защитник «Локомотива» Станислав Магкеев по приезду в расположение сборной прошел дополнительное медицинское обследования, так как его беспокоил дискомфорт в мышце бедра. По результатам осмотра было принято решение не рисковать здоровьем Магкеева и тот отправился лечить повреждения к клубным врачам, об этом РФС сообщил у себя в телеграм-канале.

Вместо Магкеева в был довызван Дмитрий Чистяков из «Зенита», который предварительно не попал в окончательный список Валерия Карпина.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Дмитрий Чистяков Станислав Магкеев
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