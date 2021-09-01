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Чемпионат мира 2022

Пока довольствуемся лишь очком: Карпин стартовал с ожидаемого результата

01 Сентября 2021 • 23:37 Комментировать (6)
РОССИЯ
0:0
Хорватия
окончен
Сборные России и Хорватии провели довольно осторожны матч. Казалось, что обе команды думали о том, что главное – не проиграть. В итоге матч завершился без забитых мячей.

 

Протокол игры  
РОССИЯ 0:0 Хорватия
Гилерме Маринато Фернандес Марио   78' (Самошников Илья (   78') Дивеев Игорь Джикия Георгий Караваев Вячеслав Кузяев Далер   84' (Ерохин Александр (   84') Баринов Дмитрий   35' Головин Александр Ионов Алексей   70' (Бакаев Зелимхан (   70') Миранчук Алексей   46' (Заболотный Антон (   46') Захарян Арсен   70' (Черышев Денис (   70'   90')
Запасные: Смолов Фёдор Мухин Максим Лунёв Андрей Дюпин Юрий Сутормин Алексей Зобнин Роман Осипенко Максим
Ливакович Доминик Юранович Йосип Ловрен Деян Чалета-Цар Дуе   84' (Шкорич Миле (   84') Соса Борна Брозович Марсело Ковачич Матео Влашич Никола Пашалич Марио   70' (Иванушец Лука (   70') Перишич Иван   75' (Оршич Мислав (   75') Крамарич Андрей   75' (Ливайя Марко (   75')
Запасные: Слуга Симон Уремович Филип Гвардиол Йошко Баришич Борна Моро Никола Майер Ловро Ивушич Ивица Колак Антонио-Мирко
01 сентября. Стадион "Лужники" (Москва).

В среду Валерий Карпин дебютировал на посту главного тренера сборной России. В первом же матче ему противостояла команда Хорватии, пожалуй, главный конкурент в борьбе за прямую путевку на попадание на чемпионат мира в Катаре. К встрече в «Лужниках» обе сборные подошли, имея в активе по шесть очков, на пару возглавляя секстет Н.

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Стартовый состав сборной России таил в себя сразу несколько интриг. Первым номером Виталий Кафанов выбрал Гилерме, которого Станислав Черчесов не взял на Евро. С первых минут на поле вышел и Арсен Захарян, для которого это был дебют в сборной. Интересно, что ярко выраженного форварда не было вовсе, эту роль должен был исполнять Алексей Миранчук. С капитанской повязкой же с первых минут вышел Георгий Джикия.

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На первых минутах россияне старались активно прессинговать хорватов, не давая им спокойно разыгрывать мяч даже на своей половине поля. Балканцы всё же сумели провести пару атак, но наша защита действовала надёжно. Более того, россияне упустили свой шанс на 15-й минуте. Захарян получил мяч от Миранчука на линии штрафной и тут же пробил, но Ливакович перевёл его на угловой.

После этого хорваты забрали мяч под свой контроль, но до опасных моментов дело долго не доходило. Лишь за две минуты до перерыва гости едва не открыли счёт. После навеса справа мяч оказался у Перишича, который остался совсем один. У полузащитника не получился толком удар в касание, но при этом он отправлял футбольный снаряд в противоход Гилерме, просто не попав в створ. Первый тайм так и завершился без голов.

В самом начале второго тайма Ионов из пределов штрафной пробил низом в створ, но Ливакович забрал мяч намертво. Однако этот момент не изменил характер матча. Хорваты продолжали владеть мячом, перекатывая его в середине поля, но без продвижения вперед. Время шло, а на поле толком ничего не происходило.

Embed from Getty Images

Лишь по истечении часа игра немного раскрылась. Сначала Ионов в одиночку пошёл на четверых защитников около чужой штрафной, но пробросил мяч на Головина, который оказался в офсайде. В ответной атаке хорватов случился рикошет, после которого футбольный снаряд полетел по дуге, но оказался в руках Гилерме. Тут же Ионов пробежал по левому флангу и простреливал в центр на Захаряна, но того успел опередить соперник. Карпин тут же решил обновить фланги, выпустив вместо указанной пары Черышева и Бакаева. Однако поддержать темп они не смогли.

Мог в этой ситуации россиянам помочь угловой. После навеса Дивеев выиграл борьбу и в красивом прыжке головой бил в дальний верхний угол, но не попал немного. Гости ответили своей атакой, когда Иванушец пробил из пределов штрафной, но Гилерме в падении забрал мяч намертво. В концовке команды обменялись полумоментами, но удары с острого угла ни к чему не привело. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.

В следующем матче в субботу сборная России сыграет в гостях с командой Кипра. Хорваты также отправятся на выезд и проведут матч в тот же день в Словакии.

Андрей Центров

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Валерий Карпин Сборная России Сборная Хорватии
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Element-22
01 Сентября 2021 в 23:46
вот знаете то чувство, когда ты пару-тройку дней болел, а потом тебе полегчало, и поднялось настроение? наша сборная так и выглядела в этом матче :) всё было хорошо, пока не наступили замены. их я вообще не понял. ЗеБолотный и Зелимхан Иньеста - это шоб хорваты со смеху померли и случайно пропустили? в первом тайме не хватало нападающего при развитии атак (всё-таки Миранчук на этой позиции ни рыба, ни мясо), который бы протащил, отдал, принял, увёл защитника. Смолова в общем не хватало. а вышло чудо чудесное...
779
01 Сентября 2021 в 23:45
Повод поймать позитивчик сборная оставила, это точно.
Равная игра, хотя и с не в топовом состоянии Хорватией, очень даже хорошо.
Работали все, и работали на полную.
Карпин заменами не пытался погасить игру, к чему мы привыкли сборной, а наоборот каждым выходящим гнал команду вперёд. И сборная набирала по игре. По мне, лишь Заболотный был спорен.
Оборона, особенно Фернандес, прямо то, что нужно.
Захарян раздал всем гарантии своей нужности в атаке. Федя, видимо, не вышел потому, что Карпин в приоритетах держал посмотреть всех.
В общем, приятно было посмотреть на сборную. Впервые за долгое время.
Redwhite1959
01 Сентября 2021 в 23:45
Молодцы наши, что старались, бились, не проиграли! Но качество игры оставляет желать много лучшего - особенно впереди! Я не понял выход на поле Заболотного! Почему не Смолов? Заболотный весь свой "класс" продемонстрировал, когда из пределов штрафной с острого угла просто "врезал" во вратаря - сыграл ОЧЕНЬ бесхитростно(( Ничья - похоже - устроила и тех и других! Но это был ДАЛЕКО не "договорняк". Желаю Карпину и сборной удачи в двух ближайших матчах!
ARTUR
01 Сентября 2021 в 23:44
Если учесть что подготовки совсем не было , то достаточно неплохо , и поинтересней нежели с прошлым составом и тактикой забросов на рукоблуда , мне иногда казалось что чуть чуть даже стеснялись , боялись провала . Нужен товарняк , и победа . Симпатично сомтрелся матч . Захарян перспективен . всем хорошего футбола .
KLINSMANN
01 Сентября 2021 в 23:41
Оч слабенько ребятки!
CAspEr
01 Сентября 2021 в 23:40
Начал со 2-го тайма, ничего так играли!
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окончен Казахстан 2:2 Украина 7.2 4.1 1.5
окончен Португалия 2:1 Ирландия 1.2 6.7 16
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окончен Фарерские острова 0:4 Израиль 7.2 4.1 1.5
окончен Норвегия 1:1 Голландия 4.5 3.8 1.77
окончен Дания 2:0 Шотландия 1.45 4.3 7.8
окончен Турция 2:2 Черногория 1.52 4.2 6.5
окончен РОССИЯ 0:0 Хорватия 2.8 3.25 2.8
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