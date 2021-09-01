Пока довольствуемся лишь очком: Карпин стартовал с ожидаемого результата

Сборные России и Хорватии провели довольно осторожны матч. Казалось, что обе команды думали о том, что главное – не проиграть. В итоге матч завершился без забитых мячей.

В среду Валерий Карпин дебютировал на посту главного тренера сборной России. В первом же матче ему противостояла команда Хорватии, пожалуй, главный конкурент в борьбе за прямую путевку на попадание на чемпионат мира в Катаре. К встрече в «Лужниках» обе сборные подошли, имея в активе по шесть очков, на пару возглавляя секстет Н.

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Стартовый состав сборной России таил в себя сразу несколько интриг. Первым номером Виталий Кафанов выбрал Гилерме, которого Станислав Черчесов не взял на Евро. С первых минут на поле вышел и Арсен Захарян, для которого это был дебют в сборной. Интересно, что ярко выраженного форварда не было вовсе, эту роль должен был исполнять Алексей Миранчук. С капитанской повязкой же с первых минут вышел Георгий Джикия.

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На первых минутах россияне старались активно прессинговать хорватов, не давая им спокойно разыгрывать мяч даже на своей половине поля. Балканцы всё же сумели провести пару атак, но наша защита действовала надёжно. Более того, россияне упустили свой шанс на 15-й минуте. Захарян получил мяч от Миранчука на линии штрафной и тут же пробил, но Ливакович перевёл его на угловой.

После этого хорваты забрали мяч под свой контроль, но до опасных моментов дело долго не доходило. Лишь за две минуты до перерыва гости едва не открыли счёт. После навеса справа мяч оказался у Перишича, который остался совсем один. У полузащитника не получился толком удар в касание, но при этом он отправлял футбольный снаряд в противоход Гилерме, просто не попав в створ. Первый тайм так и завершился без голов.

В самом начале второго тайма Ионов из пределов штрафной пробил низом в створ, но Ливакович забрал мяч намертво. Однако этот момент не изменил характер матча. Хорваты продолжали владеть мячом, перекатывая его в середине поля, но без продвижения вперед. Время шло, а на поле толком ничего не происходило.

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Лишь по истечении часа игра немного раскрылась. Сначала Ионов в одиночку пошёл на четверых защитников около чужой штрафной, но пробросил мяч на Головина, который оказался в офсайде. В ответной атаке хорватов случился рикошет, после которого футбольный снаряд полетел по дуге, но оказался в руках Гилерме. Тут же Ионов пробежал по левому флангу и простреливал в центр на Захаряна, но того успел опередить соперник. Карпин тут же решил обновить фланги, выпустив вместо указанной пары Черышева и Бакаева. Однако поддержать темп они не смогли.

Мог в этой ситуации россиянам помочь угловой. После навеса Дивеев выиграл борьбу и в красивом прыжке головой бил в дальний верхний угол, но не попал немного. Гости ответили своей атакой, когда Иванушец пробил из пределов штрафной, но Гилерме в падении забрал мяч намертво. В концовке команды обменялись полумоментами, но удары с острого угла ни к чему не привело. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.

В следующем матче в субботу сборная России сыграет в гостях с командой Кипра. Хорваты также отправятся на выезд и проведут матч в тот же день в Словакии.