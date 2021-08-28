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Чемпионат мира 2022

Головин прибыл в сборную России

28 Августа 2021 • 09:37 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
3.00 3.30 2.50
01.09 21:45

Хавбек «Монако» Александр Головин прибыл в расположение национальной сборной России. Команда начинает подготовку к предстоящим матчам отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

«Первый легионер уже с нами! Саша, добро пожаловать», - отрапортовала пресс-служба национальной команды в твиттер-аккаунте.

В сентябре подопечные Валерия Карпина проведут три поединка. Соперниками сборной России станут Хорватия, Кипр и Мальта.

После трех сыгранных туров россияне набрали шесть очков и занимают второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Головин
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