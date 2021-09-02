​Самошников побежал не на тот фланг после выхода на поле – Карпин объяснился

Защитник сборной России Илья Самошников после выхода на замену в матче против Хорватии побежал на правый фланг вместо левого. Тренер сборной России Валерий Карпин после игры дал комментарий по поводу этой ситуации.

«Самошников сыграл на приличном уровне. Почему он побежал направо? Это произошло «в запаре». Я, наверное, тоже виноват. Сказал ему: «Выходишь на свою позицию». Думал, что он понимал, что если мы на тренировках задействовали его слева, значит это его позиция. Мне нужно было обозначить, на какой фланг он выходит», - рассказал Карпин.

Напомним, что матч сборных России и Хорватии завершился нулевой ничьей.