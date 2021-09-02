Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 198 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Самошников побежал не на тот фланг после выхода на поле – Карпин объяснился

02 Сентября 2021 • 00:56 Комментировать
РОССИЯ
0:0
Хорватия
окончен

Защитник сборной России Илья Самошников после выхода на замену в матче против Хорватии побежал на правый фланг вместо левого. Тренер сборной России Валерий Карпин после игры дал комментарий по поводу этой ситуации.

«Самошников сыграл на приличном уровне. Почему он побежал направо? Это произошло «в запаре». Я, наверное, тоже виноват. Сказал ему: «Выходишь на свою позицию». Думал, что он понимал, что если мы на тренировках задействовали его слева, значит это его позиция. Мне нужно было обозначить, на какой фланг он выходит», - рассказал Карпин.

Напомним, что матч сборных России и Хорватии завершился нулевой ничьей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Илья Самошников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен РОССИЯ 0:0 Хорватия 3.1 3.15 2.6
окончен Латвия 3:1 Гибралтар 1.2 6.15 17.5
окончен Словения 1:1 Словакия 2.15 3.1 3.8
окончен Люксембург 2:1 Азербайджан 2.15 3.15 3.7
окончен Мальта 3:0 Кипр 3.5 3.1 2.25
окончен Португалия 2:1 Ирландия 1.17 7.3 16.5
окончен Франция 1:1 Босния и Герцеговина 1.16 7.7 17
окончен Фарерские острова 0:4 Израиль 7.4 4.25 1.47
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
01:01 · Чемпионат мира 2022
Карпин оценил результат матча с Хорватией
00:56 · Чемпионат мира 2022
​Самошников побежал не на тот фланг после выхода на поле – Карпин объяснился
00:34 · Чемпионат мира 2022
​Джикия признан лучшим игроком матча с Хорватией
00:23 · Чемпионат мира 2022
​Квадрокоптер не помог Молдове в игре с Австрией, Дания разобралась с Шотландией, Израиль не пощадил Фареры 1
00:16 · Чемпионат мира 2022
​Гол Холанна помог Норвегии не проиграть Голландии, черногорцы выдали камбэк в Турции, латыши ушли от провала
00:07 · Чемпионат мира 2022
Сборная Португалии перевернула игру с Ирландией благодаря подвигам Роналду, Люксембург был сильнее Азербайджана 1
00:00 · Чемпионат мира 2022
​Как изменилась турнирная ситуация в отборочной группе сборной России
01 Сентября
23:53 · Чемпионат мира 2022
​Роналду заработал дисквалификацию после установления мирового рекорда 7
23:32 · Чемпионат мира 2022
​Карпин не дал сыграть Смолову против Хорватии 3
23:15 · Россия. Премьер-лига
На ​«Зенит» пожаловались в ФИФА - клуб отозвал из сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо
22:55 · Чемпионат мира 2022
​Карпин выпустил на второй тайм Заболотного в матче против Хорватии
22:16 · Чемпионат мира 2022
​Роналду дал пощёчину сопернику, а затем не забил пенальти в ворота Ирландии 6
22:09 · Чемпионат мира 2022
​Начало матча Молдова – Австрия задерживается из-за квадрокоптера
22:01 · Чемпионат мира 2022
​В составе сборной Хорватии произошла замена перед началом матча с Россией
21:49 · Чемпионат мира 2022
​Карпин: «Мне не очень интересно, почему в воротах Гилерме»
Все новости
Рекомендуем
 