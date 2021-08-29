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​Сутормин заменит Петрова в сборной России

29 Августа 2021 • 11:13 Комментировать (1)
РОССИЯ
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Хорватия
3.00 3.30 2.50
01.09 21:45

Защитник «Краснодара» Сергей Петров травмировал голень во время субботней тренировки сборной России. У футболиста было диагностировано повреждение мышц – он вернётся в расположение клуба, где и будет восстанавливаться. В главной команде страны Петрова заменит Алексей Сутормин, представляющий «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Ближайший матч сборная России проведёт в первый день осени против Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира. Также в сентябре команду Валерия Карпина ждут отборочные поединки против Кипра и Мальты.

Напомним, что Валерий Карпин занял должность главного тренера сборной России в июле.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Петров Алексей Сутормин
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Комментарии (1)
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Don sangre
29 Августа 2021 в 12:34
По моему замена адекватная. А так посмотриим
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