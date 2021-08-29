​Сутормин заменит Петрова в сборной России

Защитник «Краснодара» Сергей Петров травмировал голень во время субботней тренировки сборной России. У футболиста было диагностировано повреждение мышц – он вернётся в расположение клуба, где и будет восстанавливаться. В главной команде страны Петрова заменит Алексей Сутормин, представляющий «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Ближайший матч сборная России проведёт в первый день осени против Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира. Также в сентябре команду Валерия Карпина ждут отборочные поединки против Кипра и Мальты.

Напомним, что Валерий Карпин занял должность главного тренера сборной России в июле.