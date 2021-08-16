Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением по поводу состава сборной России на сентябрьские матчи отборочного цикла к чемпионату мира - 2022.

- Что вас удивило в списке Карпина?

- У нас узкий круг кандидатов в футболе, поэтому нет фамилий, которые меня бы сильно удивили. Единственно, наверное, невызов Дзюбы и Соболева стал для общественности небольшой сенсацией. Игра в атаке – это важный компонент в футболе. Вроде бы и невызов этих футболистов логичен – потому что они находится не в оптимальном состоянии. С другой стороны, я не вижу, чтобы кто-то себя проявлял намного лучше. Чтобы прямо ярко. Но с другой стороны есть еще две недели. За это время можно и медведя научить ездить на велосипеде.

- Тюкавин приглашен в сборную в первый раз. Его вызов обоснован? Он дорос до национальной команды, или его пригласили больше для адаптации и нового опыта?

- Тут есть риск. Это молодой игрок. Одно дело успешно проявлять себя в клубе, но сборная – это совсем другое. Конечно, ему не хватает опыта, но он заслужил свой шанс. Он забивает и играет сейчас действительно хорошо. Так что удивляться нечему.

- Если смотреть на линию вратарей, вызвали Гилерме, Дюпина, Максименко и Песьякова. Все ли здесь логично?

- Это приблизительно равные голкиперы. Можно даже больше кандидатов назвать, которых можно было бы пригласить. В этой линии нам есть, из чего выбирать.

- Первым вратарем видите Гилерме?

- Карпин будет смотреть на то, кто как проведет оставшиеся до матчей сборной два тура. От этого и станет исходить. У каждого из них есть свои плюсы, и надо смотреть, кто больше подойдет под конкретного соперника.

- Максименко получил вызов в сборную, несмотря на то, что «Спартак» играет неубедительно. Как вам такое решение?

- Он давно созрел для первой команды и мог бы вызваться раньше. Поэтому его приглашение тоже выглядит логичным.

- Удивило отсутствие Шунина, на которого Черчесов делал ставку на Евро? Тем более, «Динамо» хорошо стартовало в сезоне.

- Это первый созыв Карпина. Поэтому могут быть вопросы. Я бы, например, не стал списывать со счетов Дзюбу. Он уже не раз доказывал, что может помочь. Он несколько раз возрождался и еще не исчерпал себя. Я смотрю, некоторые даже радуются тому, что его не пригласили. Но ведь Артём - один из лучших наших нападающих. Пусть он и не в оптимальном состоянии сейчас. Что тоже объективно.

- Для вас было очевидно, что в составе сборной появились игроки «Ростова»: Песьяков, Осипенко?

- Об этих двоих я могу сказать, что их вызов заслужен.

- А если смотреть на линию обороны, тут есть неожиданности?

- Список достаточно обширный. Там есть, кому сыграть в схему с тремя защитниками и четырьмя. Есть, кого поставить под высокий прессинг. С другой стороны, исполнителей в этой линии у нас не так много, потому что в основном на этих позициях в наших клубах играют легионеры.

- Именно с этим связан вызов молодых футболистов – необходимость подтягивать новых ребят?

- Конечно. Но они не впервые вызываются. Захарян, Фомин уже приглашались. И сейчас они снова себя проявляют с хорошей стороны. «Динамо» показывает достаточно интересный футбол.

- Может, вы ожидали некую смену поколений в сборной и появления больше молодых ребят?

- Да нет. У нас есть молодежь, но если быть объективным, то надо смотреть на еврокубки. Это прямой показатель нашего уровня. «Спартак», «Рубин», «Сочи» играют неудачно. Это и есть наш нынешний уровень. Нам надо расти, и переформатироваться на молодежь было бы неправильно.

Елена Григорьевская