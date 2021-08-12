Мостовой выступил против натурализации Жиго

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о возможной натурализации француза Самуэля Жиго, выступающего в составе московского «Спартака».

По словам Мостового, ему идея с натурализацией игрока совсем не нравится. Мостовой отметил, что национальная команда России уже практиковала натурализацию легионеров, отметив выступления за сборную вратаря Гильерме и полузащитника Ари:

«Вот натурализовали у нас Гильерме, и что? Пропустил три гола, и все — не нужен больше. А Ари помните? Паспорт сделали, вызвали на две игры товарищеские, а потом все, пропал», - цитирует Мостового Sport24.

Напомним, 26 июля подпись под контрактом с РФС поставил экс-наставник «Ростова» Валерий Карпин. Первый матч под его руководством национальная команда России проведет 1 сентября против хорватов в рамках квалификации на мундиаль 2022 года, хозяином которого станет Катар.