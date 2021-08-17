Дюпин прокомментировал свой вызов в сборную

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин вчера попал в список тех футболистов, которых наставник сборной России Валерий Карпин вызвал на предстоящий сбор. Это вторая возможность в карьере 33-летнего игрока дебютировать за национальную команду – в марте он уже попадал в расширенный список при Станиславе Черчесове, но на поле так и не вышел.

Своими эмоциями от вызова Дюпин поделился пресс-службе казанского клуба. «Очень рад, конечно. Надеюсь, не подведу и принесу пользу», - сказал игрок. Также голкипер отметил, что со многими в лагере сборной он уже знаком, поэтому период адаптации не станет проблемой.

Напомним, что в сентябре России предстоит сыграть три поединка в рамках отбора на чемпионат мира. Соперниками подопечных Карпина станут Хорватия, Кипр и Мальта.