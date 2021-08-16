​Карпин высказался о новом капитане сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин в ходе пресс-конференции после публикации списка игроков, вызванных в команду, высказался по поводу ситуации с капитаном.

Как известно, Артём Дзюба, который был капитаном сборной в последние годы, не получил вызов из-за своей плохой формы. В новом сезоне Дзюба пока не забил ни одного гола.

«Меня мало интересует, каким образом будет выбираться капитан. Когда сборная соберётся, пообщаюсь с футболистами и решу, как будет выбран капитан», - рассказал Карпин.

Сборная России свой ближайший матч проведёт 1 сентября против команды Хорватии.