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Карпин огласил свой тренерский штаб

26 Июля 2021, 14:56,
Валерий Карпин назвал имена своих пяти ассистентов в сборной России.

«Тренерский штаб известен: Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Я не могу посещать матчи и искать кандидатов в сборную, это будут делать Писарев и Онопко», - подчеркнул Карпин.

Главный тренер ждёт от своих помощников регулярные отчёты по каждому кандидату в национальную команду. О том, кто будет подменять его в «Ростове» в период пребывания в сборной, Карпин говорить отказался.

Прежде Василий Уткин усомнился в правильности назначения коуча «Ростова» на высокий пост в сборной.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная России, Валерий Карпин
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Комментарии (3)
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0
don sangre
26 Июля 2021, 15:14
А вот это плохо. На откуп помощникам отдал. Хотя теже Адвокаат или Капелло тоже не посещали все матчи. Думаю что до официальной игры с Хорватией будут два три товарищеских матча - там и посмотрим.
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Nicholais
26 Июля 2021, 16:09

Это издержки совмещения. Он тренер Ростова в том числе и совсем "забить" на клуб - было бы не правильно.

0
Samanta
26 Июля 2021, 15:02

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