Карпин огласил свой тренерский штаб

Валерий Карпин назвал имена своих пяти ассистентов в сборной России.

«Тренерский штаб известен: Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Я не могу посещать матчи и искать кандидатов в сборную, это будут делать Писарев и Онопко», - подчеркнул Карпин.

Главный тренер ждёт от своих помощников регулярные отчёты по каждому кандидату в национальную команду. О том, кто будет подменять его в «Ростове» в период пребывания в сборной, Карпин говорить отказался.

Прежде Василий Уткин усомнился в правильности назначения коуча «Ростова» на высокий пост в сборной.