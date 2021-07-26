Карпин огласил свой тренерский штаб

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26 Июля 2021, 14:56,
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Валерий Карпин назвал имена своих пяти ассистентов в сборной России.
«Тренерский штаб известен: Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Я не могу посещать матчи и искать кандидатов в сборную, это будут делать Писарев и Онопко», - подчеркнул Карпин.
Главный тренер ждёт от своих помощников регулярные отчёты по каждому кандидату в национальную команду. О том, кто будет подменять его в «Ростове» в период пребывания в сборной, Карпин говорить отказался.
Прежде Василий Уткин усомнился в правильности назначения коуча «Ростова» на высокий пост в сборной.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Сборная России, Валерий Карпин
Это издержки совмещения. Он тренер Ростова в том числе и совсем "забить" на клуб - было бы не правильно.
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