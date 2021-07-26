Уткин: «Решение назначить тренера-совместителя - плохое по определению»

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26 Июля 2021, 14:42,
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Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказался в в новом выпуске «Футбольного клуба» по поводу назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. Напомним, что наставник будет совмещать эту должность с работой в «Ростове».
Уткин отметил, что работа в клубе и сборной одновременно - «это по определению зло». Также он вспомнил ситуацию с Леонидом Слуцким, который совмещал посты в сборной России и ЦСКА и отметил, что это ничем хорошим не закончилось сразу для двух команд.
Кроме этого, комментатор предположил, что ростовская команда пожалеет о данном решении и выразил надежду, что это не навредит ситуации в клубе и сборной.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Сборная России, Валерий Карпин, Василий Уткин