Под давлением СМИ РФС вернул пресс-конференцию Карпина

В понедельник СМИ возмутились решением об отмене пресс-конференции Валерия Карпина и замене её на выступление тренера сборной России в эфире «Матч ТВ». На фоне давления СМИ РФС всё-таки вернул пресс-конференцию. Она стартует в 16:30 по московскому времени.

В самое ближайшее время будет опубликован список игроков, которых Валерий Карпин вызвал на сентябрьский сбор национальной команды.

В сентябре сборную России ждут три поединка в отборочном цикле на чемпионат мира. Команда Валерия Карпина сыграет против Хорватии, Кипра и Мальты.

После трёх игр отбора на мундиаль сборная России имеет 6 очков в своём активе.