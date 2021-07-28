Онопко рассказал, как он попал в тренерский штаб Карпина

Ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко поведал, при каких обстоятельствах он стал помощником Валерия Карпина.

«Неожиданно со сборов мне позвонил Карпин и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?» А когда его утвердили, уже знал, что он предложил руководству РФС включить меня и Колю Писарева в его штаб», - заявил Виктор Онопко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ассистент наставника сборной России признался, что никаких проблем при подписании контракта у него не возникло, и он тепло пообщался с главой РФС Александром Дюковым.

Напомним, что в штаб Валерия Карпина также попали Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.

Первый официальный матч российская сборная проведёт 1 сентября против Хорватии.