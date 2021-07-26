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Ловчев: «Карпин ничего в тренерской карьере не выиграл»

26 Июля 2021, 19:19,

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал официальное назначение Валерия Карпина на должность тренера сборной России.

«Если пошли на совмещение, тогда нужно назначать того тренера, который добился лучших результатов и у кого в команде в больше всего игроков сборной. По обоим критериям главный кандидат – Семак. Карпин ничего в своей тренерской карьере не выиграл», - цитирует Ловчева «Советский спорт».

Эксперт сомневается, что с наставником «Ростова» во главе национальная команда будет развиваться. По его мнению, более подходящей кандидатурой на высокую должность был Юрий Сёмин: «Я разговаривал с ним, Палыч в прекрасной форме».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная России, Валерий Карпин, Евгений Ловчев
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Комментарии (1)
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don sangre
26 Июля 2021, 19:43
, Семак не пойдет. У него и так все неплохо. Зачем ему рисковать? Палыч уже был в сборной. Много наиграл с ней? Не спорю назначение Карпина спорное, были и другие кандидаты. Простто они не согласились видимо
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