Ловчев: «Карпин ничего в тренерской карьере не выиграл»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал официальное назначение Валерия Карпина на должность тренера сборной России.

«Если пошли на совмещение, тогда нужно назначать того тренера, который добился лучших результатов и у кого в команде в больше всего игроков сборной. По обоим критериям главный кандидат – Семак. Карпин ничего в своей тренерской карьере не выиграл», - цитирует Ловчева «Советский спорт».

Эксперт сомневается, что с наставником «Ростова» во главе национальная команда будет развиваться. По его мнению, более подходящей кандидатурой на высокую должность был Юрий Сёмин: «Я разговаривал с ним, Палыч в прекрасной форме».