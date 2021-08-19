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Дасаев рассказал, зачем Лунёва пригласили в сборную России

19 Августа 2021 • 17:47 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал вызов вратаря «Байера» Андрей Лунёва в сборную России.

Дасаев отметил, что ранее вратарь хорошо показал себя в «Зените» и заслужил свой шанс. Он добавил, что сейчас тренерам нужно посмотреть на всех вратарей, чтобы выбрать тройку лучших. Сам экс-вратарь сказал, что пока не определился со своими фаворитами на позиции голкипера сборной, пишет «СЭ».

Напомним, что сегодня в сборную России вызвали вратаря немецкого «Байера» Андрея Лунёва. Таким образом, он стал уже пятым голкипером, который будет готовиться к ближайшим матчам национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ринат Дасаев Андрей Лунёв
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