Дворкович: «Кажется, Смолов будет основным в сборной»

Экс-член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович дал оценку выступлению «железнодорожников» в поединке с «Краснодаром» (2:1).

По мнению собеседника Sport24, в первом тайме москвичи превосходили своих визави в качестве футболе: «Главное – результат. Хорошо, что много молодых ребят из академии».

Аркадий Дворкович не упустил возможность похвалить героя матча Фёдора Смолова, отличившегося дублем: «Он здорово играл сегодня. Бился за каждый мяч. Кажется, он будет основным в сборной».

Бывший член совета директоров клуба предпочёл не обсуждать кадровые и финансовые вопросы: «Знаю, что отношение к клубу очень серьёзное».