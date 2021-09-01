​Карпин выпустил на второй тайм Заболотного в матче против Хорватии

В среду вечером сборная России принимает Хорватию в рамках отбора на чемпионат мира. Валерий Карпин не включил номинальных нападающих в стартовый состав российской национальной команды, но в перерыве тренер решил выпустить в атаку наконечника в лице Антона Заболотного, представляющего московский ЦСКА. Заболотный вышел на замену вместо атакующего полузащитника Алексея Миранчука.

Первый тайм матча Россия – Хорватия в «Лужниках» завершился без забитых мячей - 0:0. Следить за развитием событий во второй половине встречи можно на LiveResult в подробной текстовой трансляции.