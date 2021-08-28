Карпин: «Было бы легче начинать с Мальтой»

Главный тренер российской сборной поделился мыслями касаемо предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира, что пройдут в сентябре.

«Было бы лучше начать турнир с Мальтой. Времени на подготовку не так много. Исходя из разговоров с игроками и специалистами, наверное, было бы легче начинать с Мальтой», - цитирует Валерия Карпина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в первом официальном поединке при новом наставнике россиян ждёт встреча с командой Хорватии, вице-чемпионами последнего мундиаля. Данный поединок состоится 1 сентября в Москве на «Лужниках».