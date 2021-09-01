Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 119 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Захарян - второй самый молодой дебютант в истории сборной России

01 Сентября 2021 • 21:08 Комментировать
РОССИЯ
0:0
Хорватия
2.80 3.25 2.80
1-й тайм

Талантливый хавбек «Динамо» Арсен Захарян пока ещё не играл за национальную сборную России. При этом Валерий Карпин включил его сразу в стартовый состав на матч против Хорватии.

Захарян станет вторым самым молодым дебютантом в истории сборной России. Он выйдет на поле в футболке главной команды страны в 18 лет, 3 месяца и 6 дней. В более младшем возрасте, а именно в 18 лет и 20 дней, за российскую сборную дебютировал только Игорь Акинфеев.

Тройку самых молодых дебютантов сборной России замыкает Алан Дзагоев, сыгравший в своё время за команду в 18 лет, 3 месяца и 24 дня.

Следить за матчем Россия – Хорватия можно будет в текстовой трансляции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Акинфеев Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Казахстан 2:2 Украина 7.2 4.1 1.5
Идет 11 минута Норвегия 0:0 Голландия 4.5 3.8 1.77
Идет 10 минута Дания 0:0 Шотландия 1.45 4.3 7.8
Идет 12 минута Турция 1:0 Черногория 1.52 4.2 6.5
Идет 12 минута РОССИЯ 0:0 Хорватия 2.8 3.25 2.8
Идет 10 минута Латвия 0:0 Гибралтар 1.25 5.5 15
Идет 12 минута Словения 0:0 Словакия 2.3 3.2 3.3
Идет 12 минута Люксембург 1:0 Азербайджан 2.2 3.1 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
22:01 · Чемпионат мира 2022
​В составе сборной Хорватии произошла замена перед началом матча с Россией
21:49 · Чемпионат мира 2022
​Карпин: «Мне не очень интересно, почему в воротах Гилерме»
21:15 · Чемпионат мира 2022
​Норвегия - Голландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
​Португалия - Ирландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
​Франция – Босния и Герцеговина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:08 · Чемпионат мира 2022
​Захарян - второй самый молодой дебютант в истории сборной России
20:28 · Чемпионат мира 2022
​Стало известно, кто будет капитаном сборной России в матче с Хорватией
19:27 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Италия может стать ещё лучше»
19:11 · Германия. Бундеслига
Мюллер и Толиссо не помогут своим сборным в ближайших матчах из-за травм
18:42 · Чемпионат мира 2022
Канте покинул расположение сборной Франции из-за травмы
17:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова: «Дмитрия решили поберечь перед матчами в Лиге чемпионов»
16:35 · Чемпионат мира 2022
​Казахстан – Украина - 2:2 (завершён) 1
16:16 · Чемпионат мира 2022
Гацкан: «Меня удивило назначение Карпина»
15:28 · Чемпионат мира 2022
Чистяков покинул расположение сборной России из-за травмы
15:03 · Чемпионат мира 2022
Сёмин пожелал удачи Карпину в матче с Хорватией 1
Все новости
Рекомендуем
 