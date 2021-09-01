​Захарян - второй самый молодой дебютант в истории сборной России

Талантливый хавбек «Динамо» Арсен Захарян пока ещё не играл за национальную сборную России. При этом Валерий Карпин включил его сразу в стартовый состав на матч против Хорватии.

Захарян станет вторым самым молодым дебютантом в истории сборной России. Он выйдет на поле в футболке главной команды страны в 18 лет, 3 месяца и 6 дней. В более младшем возрасте, а именно в 18 лет и 20 дней, за российскую сборную дебютировал только Игорь Акинфеев.

Тройку самых молодых дебютантов сборной России замыкает Алан Дзагоев, сыгравший в своё время за команду в 18 лет, 3 месяца и 24 дня.

Следить за матчем Россия – Хорватия можно будет в текстовой трансляции.