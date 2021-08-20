Малафеев: «Гилерме способен защищать ворота сборной»

Бывший вратарь «Зенита» и российской сборной Вячеслав Малафеев рассказал, в чём Маринато Гилерме превосходит Андрея Лунёва.

«Кафанов заявлял, что хочет посмотреть как можно больше вратарей. С учётом того, что у Лунёва практики особой нету, он может лишь в перспективе претендовать на пост номер один», - отметил в общении с изданием «Спорт-Экспресс» Малафеев.

По мнению экс-голкипера, у футболиста «Локомотива» есть за спиной соответствующий опыт, чтобы попасть в стартовый состав на сентябрьские игры сборной.

Также Вячеслав Малафеев выразил уверенность, что Лунёв сможет составить должную конкуренцию в борьбе за место в воротах сборной, если вытеснит Градецки из состава «Байера».