Вместо Дзюбы: Кто будет капитаном сборной России

В понедельник Валерий Карпин объявил состав сборной России. В нём не нашлось места Артёму Дзюбе, капитану команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто теперь примерит повязку.

Должность капитана в футболе давно является не более чем церемониальной. По сути его роль заключается в том, чтобы перед началом матча выбрать мяч или ворота. Если наступает дополнительное время, ему приходится повторить это действо. Ещё капитан нужен в случае серии пенальти, и именно он первым поднимет трофей в случае его завоевания.

Помимо этого должность капитана – это дополнительный пиар. На телешоу к Урганту, как правило, зовут именно капитана. Он же голосует в опросах ФИФА для определения лучшего игрока мира. В общем не так-то всё это и важно.

Ещё капитан по логике должен быть лидером команды, вожаком. Однако никто не мешает быть им и без повязки на плече. Если суммировать, то капитан сборной – это лицо команды, но в целом оно может быть любым.

Embed from Getty Images

Если говорить о футболе, то роль капитана даёт одну привилегию: он должен быть на поле – то есть это некая гарантия игрового времени. Глупо же давать капитанскую повязку футболисту, который не будет исполнять свои церемониальные функции из-за отсутствия.

На самом деле, применительно к команде Валерия Карпина не так много таких футболистов, о которых можно с уверенностью сказать, что они будут играть. Более того, навскидку их пока вообще трое: Марио Фернандес, Георгий Джикия и Александр Головин. Всем остальным место в стартовом составе не гарантировано.

Фернандес никогда не получит в сборной России капитанской повязки. Это просто невозможно. Марио – великолепный футболист, который давно в нашей стране и доказал значимость для сборной. Однако в текущих реалиях иностранцу по рождению не дадут быть капитаном в сборной. Причём сам Карпин как человек прогрессивных взглядов на такой шаг пошёл бы легко. Однако в этом случае ему тут же наберут из РФС и тактично вынудят изменить решение. Это явно не тот вопрос, ради которого Карпин готов войти в клинч с руководством.

Embed from Getty Images

Фернандес может стать капитаном сборной России только в том случае, если нашу страну будут обвинять в расизме по какой-то причине. Тогда будет ответный показательный шаг: да у нас этнический бразилец капитан сборной! Пока же таких предпосылок нет – Марио повязку не дадут.

Отдать повязку Головину было бы решением правильным. Это самый яркий футболист страны, известный за границей. В футбольном плане это лидер национальной команды. Головин – это некий идеал, к которому надо стремиться подрастающему поколению. К тому же он довольно молод, так что может стать капитаном на годы вперёд. Исключать варианта, что именно Головин будет капитаном, нельзя.

Против хавбека говорит лишь его повышенная травматичность. Головин будет играть, когда будет здоров, а это случается не всегда. Даже сейчас непонятно, сможет ли полузащитник помочь в матче с хорватами. Кроме того, Головин не обладает харизмой, но это всё же мелочь.

Георгий Джикия тоже будет играть, потому что просто нет российского центрального защитника сильнее. Он всегда борется, харизматичен. Джикия в конце концов капитан «Спартака», что тоже кое-что значит. И уж точно он легко станет народным любимцем, если сборная России будет давать результат. В этом смысле остроумный и весёлый Джикия даст фору Головину. Проблема в том, что статус сильнейшего российского защитника не равен статусу сильного защитника по меркам футбола. Поэтому при первом же поражении сборной Джикию растерзают и как капитана, и как защитника.

Embed from Getty Images

Тем не менее других вариантов особо и нет. Капитаном может быть Дмитрий Баринов, но ему не гарантировано место в основе. Алексею Миранчуку надо пробиться в основу своего клуба, чтобы претендовать. Роману Зобнину, которого называли в качестве варианта, надо реабилитироваться за Евро.

В целом у Карпина есть ещё один вариант – не выбирать постоянного капитана. Сейчас сборная живет горизонтом до декабря, а что будет дальше, надо ещё понять. Так зачем выбирать постоянного капитана? Есть матч – там и выберем. В конце концов Дзюба ещё может вернуться. В любом случае определить сторону для первого тайма может любой, а говорить о пиаре рановато. Пока слишком рано мечтать о телешоу, на чемпионат мира ещё надо попасть.

Андрей Центров