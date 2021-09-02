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Влашич прокомментировал результат матча против сборной России

02 Сентября 2021 • 08:31 Комментировать
РОССИЯ
0:0
Хорватия
окончен

Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич, перешедший на днях из московского ЦСКА в лондонский «Вест Хэм», поделился впечатлениями от поединка против национальной команды Хорватии. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мы должны были сыграть лучше, чтобы рассчитывать на победу. Соперник выглядел очень неплохо. Играть против России было нелегко», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров сборная Хорватии набрала семь баллов и занимает первое место в отборочной группе. Следующий поединок «клетчатые» проведут на выезде против Словакии. Игра пройдет 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Никола Влашич
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