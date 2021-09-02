Влашич прокомментировал результат матча против сборной России

Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич, перешедший на днях из московского ЦСКА в лондонский «Вест Хэм», поделился впечатлениями от поединка против национальной команды Хорватии. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мы должны были сыграть лучше, чтобы рассчитывать на победу. Соперник выглядел очень неплохо. Играть против России было нелегко», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров сборная Хорватии набрала семь баллов и занимает первое место в отборочной группе. Следующий поединок «клетчатые» проведут на выезде против Словакии. Игра пройдет 4 сентября.